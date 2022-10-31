Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что установлено место базирования российских оккупантов в Мариупольском районе. Они находятся в поселке Урзуф.

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Что известно о базировании оккупантов в Мариупольском районе

Там расквартировано по меньшей мере 6 КамАЗов мобилизованных россиян и другой военной техники. Отмечается, что руководство базой высшего уровня прибывает почти ежедневно на двух вертолетах.

Тренировки проходят на полигоне вблизи поселка Бабах-Тарама. В советское время неподалеку находилась военная часть зенитных войск. Андрющенко подчеркнул, что это будет прекрасной целью для уменьшения российских оккупантов.



Где базируются оккупанты / Фото из телеграм-канала Петра Андрющенко

Что происходит в Мариуполе

Жители Мариуполя вынуждены выживать. В городе с каждым днем усугубляется гуманитарная ситуация. Но пропагандисты пытаются показать хорошую картинку и продемонстрировать "освобождение".

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В Мариуполе везде очереди, люди вынуждены часами стоять возле магазинов, чтобы приобрести самые необходимые продукты. Обездоленные жители разрушенного города стоят в очереди за хлебом и выпрашивают лишнюю буханку. На что оккупанты холодно отвечают: "У нас указание – по одной в руки".

Большинство мариупольцев не готовы к зиме. Оккупанты не решают проблему с отоплением, потому что в городе абсолютная нехватка мобильных котельных, которые они пытаются завезти.

Местные рассказывают, что в Мариуполе массово убивают женщин, тела погибших имеют признаки насильственной смерти. Люди стараются не выходить на улицу без лишней надобности. Оккупационные власти делают вид, что ничего не происходит. Они никак не реагируют на кровавые преступления. Следует отметить, что все смерти зафиксированы в районах компактного размещения российских строителей.

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