Украинские военные взяли в плен оккупантов в Николаевской области: фото

Российские военные пытаются захватить украинские города и села, однако это не всегда удается. Так, стало известно, что в Баштанском районе Николаевской области оккупантов взяли в плен.

О поражении оккупантов сообщили в соцсетях.

К теме В Николаевской области местные захватили вражеский БТР: фотофакт

На фото заметно, что ВСУ захватили в плен, по меньшей мере, 9 российских военных.



Украинские военные взяли в плен оккупантов / Фото из соцсетей

Утром сообщили, что в Николаеве высадили 4 вертолета российского десанта. Они прилетели со стороны оккупированного Севастополя.

А еще раньше Генштаб ВСУ рассказал о том, что после перегруппировки войско оккупанта начало свое движение в сторону Херсона и Николаева.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!