Про поразку окупантів повідомили у соцмережах.
До теми На Миколаївщині місцеві захопили ворожий БТР: фотофакт
На фото помітно, що ЗСУ захопили в полон щонайменше 9 російсських військових.
Українські військові взяли в полон окупантів / Фото з соцмереж
Зранку повідомили, що у Миколаєві висадили 4 вертольотів російського десанту. Вони прилетіли з боку окупованого Севастополя.
А ще раніше Генштаб ЗСУ розповів про те, що після перегрупування військо окупанта почало свій рух у сторону Херсона та Миколаєва.
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