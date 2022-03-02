Про поразку окупантів повідомили у соцмережах.

До теми На Миколаївщині місцеві захопили ворожий БТР: фотофакт

На фото помітно, що ЗСУ захопили в полон щонайменше 9 російсських військових.



Українські військові взяли в полон окупантів / Фото з соцмереж

Зранку повідомили, що у Миколаєві висадили 4 вертольотів російського десанту. Вони прилетіли з боку окупованого Севастополя.

А ще раніше Генштаб ЗСУ розповів про те, що після перегрупування військо окупанта почало свій рух у сторону Херсона та Миколаєва.

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