Украинские военные взяли в плен первого бурята

Защитники Украины пленили еще одного оккупанта. Враг оказался бурятом.

Заметим, что буряты – народ, обитающий преимущественно в Республике Бурятия, а также на сопредельных территориях Иркутской области и Забайкальского края России.

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Расстояние оттуда до Киева составляет около 7 тысяч километров.

Украинские военные также сняли на видео разговор с пленным бурятом. На ролике видно, как испуганный захватчик лежит на скамейке. Вероятно, враг получил травмы.

Боевые буряты, за танками ехали. Будем спасать тебя и отправим в Бурятию, оленей будешь пасти,

– сказал на видео пленнику украинский защитник.

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Напомним, Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 5-й день войны уже убиты 4500 российских оккупантов.

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