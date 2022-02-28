Зауважимо, що буряти – народ, який мешкає переважно у Республіці Бурятія, а також на суміжних територіях Іркутської області та Забайкальського краю Росії.

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Відстань звідти, наприклад, до Києва становить майже 7 тисяч кілометрів.

Українські військові також зняли на відео розмову з полоненим бурятом. На ролику видно, як наляканий загарбник лежить на лавці. Ймовірно, ворог отримав травми.

Бойові буряти, за танками їхали. Будемо рятувати тебе і відправимо у Бурятію, оленів будеш пасти,

– сказав на відео полоненому український захисник.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що станом на 5 день війни вже вбито 4500 російських окупантів.

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