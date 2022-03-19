Украинские военные на Запорожском направлении уничтожили еще один вертолет оккупантов

Украинские защитники нанесли еще один удар воздушным силам российских оккупантов на Запорожском направлении. Они уничтожили вертолет КА-52.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Кроме того, еще один такой летательный аппарат врага получил повреждение.

Сообщается, что ликвидированы не только вертолеты, но и несколько единиц бронетехники врага. А еще личный состав вооруженных сил России – около 60 российских оккупантов были ликвидированы.

Напомним, что еще один "супералигатор" КА-52 был сбит сегодня на Киевщине.

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