Украинские военные, защищающие Чернигов, нашли обломки горшков 18 века

Украинские военные, которые защищают Чернигов от российских захватчиков, нашли обломки горшков 18 века. Они собрали обломки и передали их в Черниговский исторический музей имени Василия Тарновского.

Этот случай растрогал директора Черниговского исторического музея Сергея Лаевского. Он заявил, что гордится нашими защитниками, ведь они не только хорошие воины, но и понимают ценность истории и культуры.

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Он отметил, что даже в таких моментах можно увидеть колоссальную разницу между украинскими воинами и российской ордой, которая уничтожает все на своем пути.

Чернигов – город с удивительной и древней историей, свидетельства которой встречаются повсюду. Надцать дней назад воины одного из подразделений, которые защищают Чернигов, во время оборонительных боев нашли обломки горшков XVIII века. Тщательно собрали и через .... передали в музей. Это невероятно! Мы бьемся за нашу жизнь, за возможность жить на своей земле так, как мы хотим жить, за нашу историю. Эта история и в дальнейшем будет тщательно сохранена. Спасибо защитникам,

– сказал Лаевский.

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