Украинские воины "обстреляли" россиян агитками с предложением сдаться

Украинские военные оставляют российским оккупантам возможность остаться живыми. Для этого нужно сложить оружие и сдаться в плен.

Украинские военные показали "обстрел" позиции врага. Только на этот раз в оккупантов полетели не настоящие снаряды, а агитматериалы, которые могут сохранить им жизнь.

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Это краткая информация о том, как правильно сдаться в плен в Украине. Ведь, в отличие от режима оккупантов, украинские военные придерживаются международного гуманитарного права, в том числе по обращению с военнопленными.

Среди прочего, у пленных будет возможность нормально поесть и пообщаться по телефону с родными.

"Они хорошо понимают, что наша победа уже близко. Впрочем страх перед диктатурой путинского режима оказывается сильнее страха перед смертью, поэтому российские военные и боятся сложить оружие. Надеемся, что это подтолкнет их принять правильное решение, ведь жизнь дороже любых имперских амбиций кремлевского карлика", – объяснили причину для такого поступка в Оперативно-тактической группировке "Восток".