Соответствующую информацию сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ. Также там объяснили, как узнали расположение российских оккупантов.
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ВСУ уничтожили новый бронеавтомобиль оккупантов
Наши бойцы точным ударом уничтожили новейшую технику оккупантов. На "концерт к кобзону" пошел также вражеский экипаж.
Пылает современный бронеавтомобиль росгвардии россии "патруль" на Донетчине,
– сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Там рассказали, что это работа воинов отдельного гаубического артиллерийского подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Наши военные уничтожили бронеавтомобиль россии: смотрите видео
Более того, в Десантно-штурмовых войсках рассказали, как все происходило. В частности:
- "машину оккупантов заметили наши аэроразведчики;
- передали координаты цели артиллеристам Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины;
- дальше – дело техники: определили цель, навелись…
- и техника вместе с оккупантами превратилась в пожарище".
Оккупанты потеряли более 50 тысяч личного состава
По состоянию на утро 6 сентября ВСУ с 24 февраля уничтожили уже 50 тысяч 150 российских оккупантов.
Только за сутки 5 сентября наши бойцы уничтожили 350 российских врагов.
Также россия потеряла в Украине много техники:
- 2 077 танков;
- 156 средств ПВО;
- 236 самолетов;
- 207 вертолетов и много сотен другой техники.
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