Відповідну інформацію повідомили в Десантно-штурмових військах ЗСУ. Також там пояснили, як дізнались розташування російських окупантів.

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ЗСУ знищили новий бронеавтомобіль окупантів

Наші бійці точним ударом знищили новітню техніку окупантів. На "концерт до кобзона" пішов також ворожий екіпаж.

Палає сучасний бронеавтомобіль росгвардії росії "патруль" на Донеччині,

– повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Там розповіли, що це робота воїнів окремого гаубичного артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Наші військові знищили бронеавтомобіль росії: дивіться відео

Ба більше, в Десантно-штурмових військах розповіли, як все відбувалось. Зокрема,:

"машину окупантів помітили наші аеророзвідники;

передали координати цілі артилеристам Десантно-штурмових військ Збройних Сил України;

далі – справа техніки: визначили ціль, навелись…

і техніка разом з окупантами перетворилась на згарище".

Окупанти втратили понад 50 тисяч особового складу

Станом на ранок 6 вересня ЗСУ з 24 лютого знищили вже 50 тисяч 150 російських окупантів.

Тільки за добу 5 вересня наші бійці знищили 350 російських ворогів.

Також росія втратили в Україні багато техніки:

2 тисячі 77 танків;

156 засобів ППО;

236 літаків;

207 гелікоптерів та багато сотень іншої техніки.

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