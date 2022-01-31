Учения проходили на одном из полигонов Луганской области. Военные не только отрабатывали стрельбу, но и развивали медицинские и тактические навыки.
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Учения с использованием огнеметов РПВ-16 состоялись в зоне ООС
На территории Операции Объединенных сил в Луганской области на военном полигоне украинские огнеметчики провели учения.
- Они повышали свои навыки в тактике (речь о выборе огневой позиции, движениеи к огненным рубежам, уходе под прикрытием и так далее) и оказании медицинской помощи.
- А больше всего – совершенствовали мастерство стрельбы (по боевой технике и инженерным сооружениям противника) из своего штатного оружия. Речь идет о мощных огнеметах РПВ-16.
После успешной сдачи экзаменов и точных зачетных стрельб бойцы получили соответствующий сертификат. Дальше они уже будут инструкторами для других военнослужащих.
Огнеметчики на стрельбах в ООС: смотрите фото ВСУ
Во Львовской области бойцы ВСУ учились работать с американскими гранатометами М141
В этот же день в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что на Яворовском полигоне украинские бойцы овладевали новым гранатометом SMAW D (M141). Это оружие, напомним, направили в Украину Соединенные Штаты Америки. Также и помогали нашим военным готовиться инструкторы из миссии США Joint Multinational Training Group-Ukraine.
Гранатомет М141, как отметили участники учений, легок в использовании и лучше аналогов, которые до сих пор были на вооружении в ВСУ. Он предназначен для поражения легкобронированной техники и укреплений противника на дальность 500 метров.
Работа бойцов ВСУ со SMAW D (M141): смотрите фото АрмияInform
Что интересно, у этой ракеты есть датчик, который при попадании определяет тип цели. Проще говоря:
- В случае попадания в мягкую мишень (например, мешки) ракета погружается как можно глубже – и только тогда взрывается.
- А вот при попадании в бетонную или бронированную цель ракета срабатывает мгновенно.
На днях были и другие мощные учения ВСУ:
- 27 января ВСУ отрабатывали уличные бои с британскими NLAW (журналист Андрей Цаплиенко впоследствии опубликовал видео с полигона).
- А 28 января возле оккупированного Крыма состоялось тактико-специальное учение артиллерийских подразделений гаубиц крупного калибра "Мста-Б".
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