В момент выстрела книгу никто не читал

Инцидент произошел недалеко от Верхнеторецкого. Об этом рассказал пресс-офицер отдельного батальона морской пехоты Алексей Годзенко.

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По его словам, в дом, в котором живут бойцы, летели пули во время одного из боестолкновений.

Реально эта пуля остановилась в этой книжке. Конечно, в этот момент ее никто не читал, а книга как и воины, находилась в доме,

– пояснил Годзенко.

То есть вероятнее всего, что книга "Старшая Эдда" просто лежала, когда в нее попала пуля. Спасла ли она кому-то жизнь, или нет – доподлинно неизвестно.

Кстати, Годзенко добавил, что держал книгу в руках после того, как в нее попала пуля пророссийских боевиков.

Книгу перевел Кривонос

Выяснилось, что именно Виталий Кривонос, который первым опубликовал информацию о книге, и перевел ее на украинский язык. Фотографии уничтоженной пулей "Старшей Эдды" ему прислал один из подписчиков, в то же время информации по инциденту предоставил очень мало.

Называть имя подписчика Кривонос отказался, потому что "не имеет права".

Я так и не понял, была ли реальная угроза жизни, это уже журналисты раздули. Сейчас контакт с читателем по определенным причинам ограничен,

– подчеркнул переводчик.

Что этому предшествовало

Переводчик с исландского языка Виталий Кривонос опубликовал на своей странице в фейсбуке фото сборника скандинавской мифологии "Старшая Эдда", издательства Жупанского. Он рассказал, что книга остановила снайперскую пулю и "больше никто не пострадал".

Некоторые СМИ добавили, что этот сборник спас жизнь военному, имя которого пока не сообщают. Впоследствии на ситуацию отреагировали и в издательстве. Там подчеркнули, что даже, если бы они не продали ни одного экземпляра "Старшей Эдды", "все равно это стоило бы того, чтобы ее выдать".

Фрагмент публикации "По той бік новин" в фейсбуке:

UPD: Как нам сообщил пресс-офицер отдельного батальона морской пехоты Алексей Годзенко, это фото сделано в районе Верхнеторецкого.

"Держал эту книжку в руках. В дом, где живут бойцы, летели пули во время одного из боестолкновений. Реально эта пуля остановилась в этой книжке. Конечно, в этот момент ее никто не читал, а книга как и воины, находилась в доме".

"Сборник скандинавской мифологии издательства Жупанского спас жизнь одному из украинских военных, остановив вражескую пулю", – рассказал на своей странице в фейсбуке переводчик Виталий Кривонос", – пишут журналисты.

В подписи к фото добавляют: "Имя бойца, который избежал ранения благодаря книге, не уточняется".

Никаких доказательств, что это произошло на самом деле нет.

Рассказываем все, что мы об этом узнали:

Виталий Кривонос действительно переводчик с исландского языка. И книгу, которую можно увидеть на фото – перевел именно он.

Виталий ведет свой тематический телеграм-канал Ravensfjord о скандинавтике. Один из его подписчиков прислал ему эти фотографии. При этом предоставил минимум информации. Собственно все, что Виталию об этом известно – он и написал в своей статье, опубликовал с разрешения читателя. Все остальное, что об этом пишут в СМИ – предположения или даже выдумки.

Назвать имя человека, приславшего ему фото, Виталий отказывается, поскольку "не имеет права".

"Я так и не понял, была ли реальная угроза жизни, это уже журналисты раздули. Сейчас контакт с читателем по определенным причинам ограничен", – рассказал нам Виталий Кривонос.