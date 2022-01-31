Навчання відбувалися на одному з полігонів Луганської області. Військові не тільки відпрацьовували стрільбу, а й розвивали медичні та тактичні навики.

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Навчання з використанням вогнеметів РПВ-16 відбулися в зоні ООС

На території Операції Об'єднаних сил у Луганській області на військовому полігоні українські вогнеметники мали навчання.

Вони підвищували свої навички у тактиці (як-от вибір вогневої позиції, рух до вогневих рубежів, відхід під прикриттям тощо) та наданні медичної допомоги.

(як-от вибір вогневої позиції, рух до вогневих рубежів, відхід під прикриттям тощо) та наданні А найбільше – вдосконалювали майстерність стрільби (по бойовій техніці та інженерним спорудам супротивника) зі своєї штатної зброї. Мовиться про потужні вогнемети РПВ-16.

Після успішного складання іспитів та влучних залікових стрільб бійці отримали відповідний сертифікат. Далі вони вже будуть інструкторами для інших військовослужбовців.

Вогнеметники на стрільбах в ООС: дивіться фото ЗСУ

На Львівщині бійці ЗСУ вчилися працювати з американськими гранатометами М141

Цього ж дня у Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що на Яворівському полігоні українські бійці опановували новий гранатомет SMAW D (M141). Цю зброю, нагадаємо, надіслали в Україну Сполучені Штати Америки. Тож і допомагали нашим військовим готуватися інструктори з місії США Joint Multinational Training Group-Ukraine.

Гранатомет М141, як зазначили учасники навчань, легкий у використанні та кращий від аналогів, які досі були на озброєнні в ЗСУ. Він призначений для ураження легкоброньованої техніки та укріплень противника на дальність до 500 метрів.

Робота бійців ЗСУ зі SMAW D (M141): дивіться фото АрміяInform

Що цікаво, ракета ця має датчик, який під час влучання визначає тип цілі. Простіше кажучи:

У випадку потрапляння в м’яку мішень (як-от мішки) ракета занурюється якомога глибше – і тільки тоді вибухає.

А от під час влучання в бетонну або броньовану ціль ракета спрацьовує миттєво.

Днями були й інші потужні навчання ЗСУ:

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