Навчання відбувались на одному з військових полігонів Херсонщини. Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Як пройшли навчання

Підрозділи відпрацьовували нанесення вогневого ураження по умовному противнику. Під час тренувань командири взводів управляли артилерійськими розрахунками. Зокрема, в ході переміщення до вогневих позицій, обладнання та підготовки позицій, наведення на цілі.

За легендою, під час розвідки місцевості безпілотник помітив чужих військових та броньовану техніку, які рухались в бік позицій наших військ. Відстань до цілей становила близько 20 кілометрів. Тому для знищення противника направили розрахунки гаубиць "Мста-Б".

Обстріл ворога

Як розповів Наєв, обстріл умовного противника коригували за допомогою операторів безпілотників.

Командувач наголосив, що наша розвідка пильно стежить за обстановкою. Підрозділи угрупування "Південь" покращують навченість особового складу.

Дивіться потужне відео навчань:

Інші навчання ЗСУ

Уряд Великої Британії надав нашій армії новітні протитанкові ракетні комплекси NLAW. Бойові стрільби проводили на Яворівському полігоні.

Особливість конструкції NLAW полягає у тому, що нею можна відбивати танкову атаку навіть тоді, коли броньована машина противника – вже поруч з бійцем, за кілька десятків метрів.