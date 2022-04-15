Украинские воины разбили россиян в Донецкой области: мощные фото

Украинские защитники удачно разбили россиян в Донецкой области. Более десятка единиц техники превратился в металлолом.

Никто из попавших под удар оккупантов не выжил. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах.

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В ход пошла артиллерия

Технику оккупантов уничтожили с помощью артиллерии. Огонь корректировали с помощью беспилотников. Более десятка российских танков и БТРов превратились в металлолом, а захватчиков ликвидировали.

Вот как уничтожали вражескую технику в Донецкой области / Фото источников 24 канала в спецслужбах

А вот и результаты работы наших защитников / Фото источников 24 канала в спецслужбах

И еще немного подбитых российских танков / Фото источников 24 канала в спецслужбах

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