Ніхто з окупантів, які потрапили під удар, не вижив. Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах.
Цікаво На Миколаївщині морпіхи знищили російський танк, що намагався заховатися
У хід пішла артилерія
Техніку окупантів знищили за допомогою артилерії. Вогонь коригували за допомогою безпілотників. Понад десяток російськийх танків та БТРів перетворилися на брухт, а загарбників ліквідували.
Ось як нищили ворожу техніку на Донеччині / Фото джерел 24 каналу в спецслужбах
А ось і результати роботи наших захисників / Фото джерел 24 каналу в спецслужбах
І ще трішки підбитих російських танків / Фото джерел 24 каналу в спецслужбах
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