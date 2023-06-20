Собственно Олещук подчеркнул, что заслуженные награды получили воины зенитных ракетных войск Воздушных Сил. Каждый день они охраняют небо Киевщины от ракетного терроризма России.
Смотрите также Враг запустил по Украине 35 "Шахедов" и ракеты, попадания во Львове: все об атаке 20 июня
Защитники уничтожили "непобедимые" "Кинжалы"
Да, это те ребята, которые досрочно завершили обучение за границей, как можно быстрее обеспечили боевую работу ЗРК Patriot и разрушили миф о "непобедимом" российском "Кинжале",
– заметил командующий Воздушными силами.
Он также добавил, что в течение мая-июня наша ПВО уничтожила 13 ракет Х-47 "Кинжал", более 20 баллистических ракет и другого российско-иранского хлама.
Защитники украинского неба получили награды / Фото с телеграма Олещука
Россия снова атаковала украинские города: главное
- Ночью 20 июня оккупанты атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. В частности, глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что около 5 часов утра Львов атаковали вражеские беспилотники типа "Шахед". Оккупанты попали в критически важный объект.
- В частности, зафиксировано три попадания. Повреждены перекрытия между этажами, выбиты окна. Кроме того, вспыхнул пожар.
- Также Россия нанесла удары по Запорожью и пригороду, повреждены коммуникации и частное имущество, обошлось без жертв. По окрестностям Запорожья враг запустил 7 ракет.
- В общей сложности враг запустил 35 "Шахедов". 30 из них уничтожили силы ПВО, еще два – Сухопутные войска.
- Противовоздушная оборона работала в большинстве областей. Основным направлением атаки была Киевщина. Там ВСУ уничтожили более 20 дронов-камикадзе.