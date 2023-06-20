Власне, Олещук наголосив, що заслужені нагороди отримали воїни зенітних ракетних військ Повітряних Сил. Щодня вони охороняють небо Київщину від ракетного тероризму Росії.

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Захисники знищили "непереможні" "Кинджали"

Так, це ті хлопці, що достроково завершили навчання за кордоном, якнайшвидше забезпечили бойову роботу ЗРК Patriot і зруйнували міф про "непереможний" російський "Кинджал",

– зауважив командувач Повітряних сил.

Він також додав, що протягом травня-червня наша ППО знищила 13 ракет Х-47 "Кинджал", понад 20 балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлоху.

Захисники українського неба отримали нагороди / Фото з телеграму Олещука

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