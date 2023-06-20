Власне, Олещук наголосив, що заслужені нагороди отримали воїни зенітних ракетних військ Повітряних Сил. Щодня вони охороняють небо Київщину від ракетного тероризму Росії.
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Захисники знищили "непереможні" "Кинджали"
Так, це ті хлопці, що достроково завершили навчання за кордоном, якнайшвидше забезпечили бойову роботу ЗРК Patriot і зруйнували міф про "непереможний" російський "Кинджал",
– зауважив командувач Повітряних сил.
Він також додав, що протягом травня-червня наша ППО знищила 13 ракет Х-47 "Кинджал", понад 20 балістичних ракет та іншого російсько-іранського мотлоху.
Захисники українського неба отримали нагороди / Фото з телеграму Олещука
Росія знову атакувала українські міста: головне
- Уночі 20 червня окупанти атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Зокрема, очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що близько 5-ї години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "Шахед". Окупанти поцілили у критично важливий об'єкт.
- Зокрема, зафіксовано три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Окрім того, спалахнула пожежа.
- Також Росія завдала ударів по Запоріжжю та передмістю, пошкоджено комунікації і приватне майно, обійшлося без жертв. По околицях Запоріжжя ворог запустив 7 ракет.
- Загалом ворог запустив 35 "Шахедів". 30 з них знищили сили ППО, ще два – Сухопутні війська.
- Протиповітряна оборона працювала у більшості областей. Основним напрямком атаки була Київщина. Там ЗСУ знищили понад 20 дронів-камікадзе.