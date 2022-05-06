Военные заверили, что от них враги не скроются, все будут рано или поздно уничтожены.

К теме ВСУ отбили 11 атак врага на Донбассе: карта боевых действий по состоянию на 6 мая

На видео видно, как в одном из районов выполнения боевых задач, артиллеристы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Николаева уничтожили грузовой автомобиль "Урал" с боекомплектом и блиндаж российских оккупантов.

Продолжаем и в дальнейшем выполнять боевые задачи, защищая Украину и ее граждан, – отметили десантники.

ВСУ уничтожили авто с боекомплектом и блиндаж оккупантов: видео


Успех ВСУ за последние три дня

  • Под Харьковом защитники уничтожили гордость России – новый танк Т-90М "Прорыв". Стоимость одного такого составляет 3 – 4 миллиона долларов.
  • В Генштабе сообщили, что в Купянске российские оккупанты обустроили себе госпиталь. По предварительным данным, там находятся до 300 раненых.
  • В зоне ООС ВСУ отразили 11 атак врага. За сутки украинские защитники уничтожили: 8 танков, 11 единиц боевой бронированной техники, 5 единиц автомобильной техники врага.
  • Противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск 5 мая поразила не менее 15 вражеских воздушных целей: 14 – беспилотников типа "Орлан", 1 самолет, предварительно истребитель Су-30см.
  • В Запорожье наши защитники уничтожили разведывательный беспилотник "Орлан-10". В него попали из зенитно-ракетного комплекса "Оса".
  • В небе над Днепропетровской областью ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник. В области пока сравнительно спокойно.

Потери врага по состоянию на утро 6 мая

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях врага за период с 24 февраля по 6 мая 2022 года. Больше всего потерь понесли российские оккупанты на Лиманском и Кураховском направлениях Донбасса.

В общем потери врага таковы:

  • личного состава – 24 900 человек;
  • танков – 1 110 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 686 единиц;
  • артиллерийских систем – 502 единицы;
  • средств ПВО – 83 единицы;
  • самолетов/вертолетов – 199 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1 926 единиц;
  • кораблей/катеров – 11 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 единицы;
  • крылатых ракет – 90 единиц.

Видео по теме – ВСУ подбили еще один российский корабль