Военные заверили, что от них враги не скроются, все будут рано или поздно уничтожены.
К теме ВСУ отбили 11 атак врага на Донбассе: карта боевых действий по состоянию на 6 мая
На видео видно, как в одном из районов выполнения боевых задач, артиллеристы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Николаева уничтожили грузовой автомобиль "Урал" с боекомплектом и блиндаж российских оккупантов.
Продолжаем и в дальнейшем выполнять боевые задачи, защищая Украину и ее граждан, – отметили десантники.
ВСУ уничтожили авто с боекомплектом и блиндаж оккупантов: видео
Успех ВСУ за последние три дня
- Под Харьковом защитники уничтожили гордость России – новый танк Т-90М "Прорыв". Стоимость одного такого составляет 3 – 4 миллиона долларов.
- В Генштабе сообщили, что в Купянске российские оккупанты обустроили себе госпиталь. По предварительным данным, там находятся до 300 раненых.
- В зоне ООС ВСУ отразили 11 атак врага. За сутки украинские защитники уничтожили: 8 танков, 11 единиц боевой бронированной техники, 5 единиц автомобильной техники врага.
- Противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск 5 мая поразила не менее 15 вражеских воздушных целей: 14 – беспилотников типа "Орлан", 1 самолет, предварительно истребитель Су-30см.
- В Запорожье наши защитники уничтожили разведывательный беспилотник "Орлан-10". В него попали из зенитно-ракетного комплекса "Оса".
- В небе над Днепропетровской областью ВСУ сбили еще один вражеский беспилотник. В области пока сравнительно спокойно.
Потери врага по состоянию на утро 6 мая
Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях врага за период с 24 февраля по 6 мая 2022 года. Больше всего потерь понесли российские оккупанты на Лиманском и Кураховском направлениях Донбасса.
В общем потери врага таковы:
- личного состава – 24 900 человек;
- танков – 1 110 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 686 единиц;
- артиллерийских систем – 502 единицы;
- средств ПВО – 83 единицы;
- самолетов/вертолетов – 199 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 926 единиц;
- кораблей/катеров – 11 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 единицы;
- крылатых ракет – 90 единиц.
Видео по теме – ВСУ подбили еще один российский корабль