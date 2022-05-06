Военные заверили, что от них враги не скроются, все будут рано или поздно уничтожены.

К теме ВСУ отбили 11 атак врага на Донбассе: карта боевых действий по состоянию на 6 мая

На видео видно, как в одном из районов выполнения боевых задач, артиллеристы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Николаева уничтожили грузовой автомобиль "Урал" с боекомплектом и блиндаж российских оккупантов.

Продолжаем и в дальнейшем выполнять боевые задачи, защищая Украину и ее граждан, – отметили десантники.

ВСУ уничтожили авто с боекомплектом и блиндаж оккупантов: видео



Успех ВСУ за последние три дня

Потери врага по состоянию на утро 6 мая

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях врага за период с 24 февраля по 6 мая 2022 года. Больше всего потерь понесли российские оккупанты на Лиманском и Кураховском направлениях Донбасса.

В общем потери врага таковы:

личного состава – 24 900 человек;

танков – 1 110 единиц;

боевых бронированных машин – 2 686 единиц;

артиллерийских систем – 502 единицы;

средств ПВО – 83 единицы;

самолетов/вертолетов – 199 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1 926 единиц;

кораблей/катеров – 11 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 единицы;

крылатых ракет – 90 единиц.

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