Украинские воины уничтожили Су-30 под Попасной: фото разбитого истребителя

Под Попасной украинские защитники уничтожили вражеский боевой самолет Су-30. В сети обнародовали фото того, во что превратился истребитель.

Украинцы продолжают обезвреживать технику противника. В частности, 7 марта они успешно расправились с истребителем россиян.

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ВСУ уничтожили Су-30 под Попасной

Украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц") обнародовал фото того, как выглядит теперь российский истребитель.

Все, что осталось от истребителя Су-30, сбитого сегодня (7 марта – 24 канал) в районе Попасной,

– написал "Штирлиц".



Украинцы уничтожили вражеский истребитель Су-30 / Телеграм Анатолия "Штирлица"



Так теперь выглядит российский истребитель Су-30 / Телеграм Анатолия "Штирлица"

Напомним, россияне в ночь на 7 марта атаковали Попасную и Камышеваху на Луганщине. В результате – загорелись жилые дома. Спасатели потушили возгорание, а также эвакуировали людей и помогли им добраться до бомбоубежищ.

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