Украинские воины на Востоке ликвидировали 9 оккупантов и уничтожили немало вражеской техники

Военные ВСУ продолжают стойко защищать Украину от российских захватчиков и сдерживать наступление оккупантов в Восточном направлении. За сутки украинцы нанесли урон личному составу и технике захватчиков.

По данным Оперативно-тактической группировки "Восток", в воскресенье, 22 мая, российские кафиры совершили всего 1 атаку на позиции украинских военных.

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Бойцы Вооруженных Сил Украины смогли отразить атаку российских захватчиков и нанесли оккупантам потери.

За 22 мая украинские защитники уничтожили:

9 человек из личного состава россиян;

1 вражеский танк;

2 боевые машины пехоты;

1 вражеский бронетранспортер;

1 минометную установку россиян;

1 противотанковый ракетный комплекс;

2 единицы автомобильной техники кафиров.

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По данным Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 22 мая потери российских кафиров составили 29 050. За сутки это количество увеличилось на 200 человек.

Актуальные потери врага на 22 мая:

личного состава – примерно около 29 050 (+200) человек,

танков – 1 285 (+7) единиц,

боевых бронированных машин – 3 141 (+25) единиц,

артиллерийских систем – 599 (+3) единиц,

РСЗО – 201 единица,

средства ПВО – 93 единицы,

самолетов – 204 единицы,

вертолетов – 170 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8) единиц,

крылатые ракеты – 107 (+3) единиц,

корабли и катера 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 194 (+16) единицы,

специальная техника – 43 единицы,

вертолетов – 170 (+1) единиц.

Самые большие потери противника за минувшие сутки, 21 мая, наблюдались на Бахмутском направлении.

Какая ситуация на фронтах: данные Генштаба ВСУ

В Северском направлении враг продолжает обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях.

На Слобожанском направлении кафиры ведут боевые действия, чтобы удержать занимаемые рубежи на Харьковском направлении и не допустить выход наших войск на государственную границу. Группировки россиян готовятся к возобновлению наступления на Славянском направлении.

В Донецком направлении россияне пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка, боевые действия продолжаются. На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях кафиры пытались закрепиться на занимаемых рубежах. Такая же ситуация и в Южнобужском направлении.

На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии враг обстреливал позиции сил обороны вдоль всей линии столкновения. Оккупанты сосредоточили усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.

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