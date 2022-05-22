За даними Оперативно-тактичного угруповання "Схід", у неділю, 22 травня, російські окупанти здійснили всього 1 атаку на позиції українських військових.

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Бійці Збройних Сил України змогли відбити атаку російських загарбників та завдали окупантам втрат.

За 22 травня українські захисники знищили:

9 людей з особового складу росіян;

1 ворожий танк;

2 бойові машини піхоти;

1 ворожий бронетранспортер;

1 мінометну установку росіян;

1 протитанковий ракетний комплекс;

2 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Скільки знищили росіян за повномасштабну війну

За даними Генерального Штабу Збройних Сил України, станом на 22 травня втрати російських окупантів склали 29 050. За добу ця кількість збільшилася на 200 осіб.

Актуальні втрати ворога на 22 травня:

особового складу – приблизно близько 29 050 (+200) осіб,

танків – 1 285 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 141 (+25) одиниць,

артилерійських систем – 599 (+3) одиниць,

РСЗВ – 201 одиниця,

засоби ППО – 93 одиниці,

літаків – 204 одиниці,

гелікоптерів – 170 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8) одиниць,

крилаті ракети – 107 (+3) одиниць,

кораблі та катери 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 194 (+16) одиниці,

спеціальна техніка – 43 одиниці,

гелікоптерів – 170 (+1) одиниць.

Найбільші втрати противника за минулу добу, 21 травня, спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Яка ситуація на фронтах: дані Генштабу ЗСУ

На Сіверському напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів та інфраструктурних об'єктів у Сумській та Чернігівській областях.

На Слобожанському напрямку окупанти ведуть бойові дії, щоб утримати займані рубежі на Харківському напрямку та не допустити виходу наших військ на державний кордон. Угруповання росіян готуються до відновлення наступу на Слов'янському напрямку.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка, бойові дії тривають. На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти намагались закріпитись на займаних рубежах. Така ж ситуація і на Південнобузькому напрямку.

На Сєвєродонецькому напрямку із застосуванням мінометів та ствольної артилерії ворог обстрілював позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення. Окупанти зосередили зусилля у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

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