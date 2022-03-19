Украинские войска остановили врага в направлении Кривого Рога

Россия 24-й день ведет полномасштабную войну против Украины. Убийцы пытались прорваться в направлении Кривого Рога.

Об этом сообщили 19 марта в Генеральном штабе Вооруженных Сил. Отметили, что оккупанты пытаются закрепляться возле населенных пунктов Красновка, Пригорье, Заградовка, Архангельское, Княжевка, Высокополье, Малая Шестерня, Петровка, Нововоронцовка.

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Хотят вывести технику

По информации Генштаба, россияне не оставляют надежд подготовиться к наступлению. Они перемещаются и хотят вывести поврежденную технику и подразделения, которые нельзя восстановить.

Украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, демонстрируя мужество и героизм! Вместе победим! Слава Украине!,

– заявили в ВСУ.

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