Украинские войска остановили врага в направлении Кривого Рога
Источник:Генштаб ВСУ
Россия 24-й день ведет полномасштабную войну против Украины. Убийцы пытались прорваться в направлении Кривого Рога.
Об этом сообщили 19 марта в Генеральном штабе Вооруженных Сил. Отметили, что оккупанты пытаются закрепляться возле населенных пунктов Красновка, Пригорье, Заградовка, Архангельское, Княжевка, Высокополье, Малая Шестерня, Петровка, Нововоронцовка.
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Хотят вывести технику
По информации Генштаба, россияне не оставляют надежд подготовиться к наступлению. Они перемещаются и хотят вывести поврежденную технику и подразделения, которые нельзя восстановить.
Украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, демонстрируя мужество и героизм! Вместе победим! Слава Украине!,
– заявили в ВСУ.
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