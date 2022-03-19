Оккупанты пытаются осуществить подготовку к наступательным действиям на Киев
О том, что орда Путина пытается осуществить подготовку к наступательным действиям, сообщили в Генштабе ВСУ. Одно из направлений российских военных – Полтава.

По теме Бойцы готовы начать деблокаду, нужен приказ, – защитники Мариуполя ждут поддержки

Кроме Полтавы, оккупанты пытаются осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении:

  • Тростянца;
  • Ахтырки
  • Прилук;
  • Киев.

Враг пытается осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении населенных пунктов Тростянец, Ахтырка, Полтава, частью сил – на Прилуки и Киев,
– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Начальник патрульной полиции Мариуполя просит помощи Зеленского и мировых лидеров: смотрите видео