Окупанти намагаються здійснити підготовку до наступальних дій на Київ

Про те, що орда Путіна намагається здійснити підготовку до наступальних дій, повідомили у Генштабі ЗСУ. Один з напрямків російський військових – Полтава.

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Окрім Полтави, окупанти намагаються здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку:

Тростянця;

Охтирки

Прилук;

Києва.

Ворог намагається здійснити підготовку до наступальних дій у напрямку на населені пункти Тростянець, Охтирка, Полтава, частиною сил – на Прилуки та Київ,

– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

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