Украинские войска вышли из Волновахи: бои идут на окраинах

Украинские военные вышли из Волновахи Донецкой области. Однако вместе с этим наши защитники продолжают уничтожать врагов на окраинах города.

Такие неутешительные новости с Востока сообщил 12 марта председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко. Он рассказал, что бои практически не прекращаются. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир общего вещателя.

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Авиация оккупантов разрушает села

Русская орда во время наступления продолжает оказывать террор и уничтожать населенные пункты. Таким обстрелами уже разрушили 2 местных села.

Вдоль линии разграничения фактически идут постоянные бои. Вчера были обстреляны и были авиаудары очень большие по населенным пунктам Яцковка, рубцы, фактически эти села разрушены,

– отметил Кириленко.

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Также он добавил, что захватчики преимущественно наступают с севера области. А именно, из города Изюм, который на границе с Харьковской областью.

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