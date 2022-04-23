Украинские защитники освобождают оккупированные поселки и держат оборону Украины – Генштаб
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают защищать страну от российского нашествия и крепко держат строй. По данным Генштаба, украинские военные уже освобождают отдельные населенные пункты Украины от оккупации.
Украинские подразделения демонстрируют успехи в контрнаступлении на отдельных направлениях, сообщают в Генеральном штабе ВСУ. Вооруженные силы продолжают удерживать и укреплять свои позиции и освобождают населенные пункты Украины.
Важно Успехи ВСУ на Харьковщине, "Христос Воскрес" на снарядах оккупантов: основное за 59 день войны
В отдельных направлениях украинские защитники продолжают освобождение тех городов и деревень, которые находились под временной оккупацией россиян.
Подразделения Сил обороны продолжают освобождение населенных пунктов по отдельным направлениям и удержание определенных оборонных рубежей. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!
– сообщили в Генштабе.
Смотрите также: Новые данные об огромных потерях врага по состоянию на 23 апреля