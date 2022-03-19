Украинские защитники передали "привет" из "захваченного" россиянами Рубежного
Источник:МВД
Российские пропагандисты сообщили, что Рубежное в Луганской области уже не украинское. Однако населенный пункт контролируют Вооруженные Силы.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел 19 марта. Гвардейцы отметили, что передают "привет" из украинского Рубежного.
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"Они искренне удивлены и очень смеялись, когда увидели цирковое шоу в российских новостях, что город "зачистили" чечены и террористы из оккупированных территорий", – сказали в МВД.
Будут гнать врагов
Также МВД опубликовало видео. На нем украинский защитник заверил, что в Рубежном законная власть, которая не изменила. Он заявил, что врагов будут гнать уверенно и умело.
Говорят, что город оберегали, оберегают и будут оберегать украинские военнослужащие, пограничники, полиция и они не сдают его оккупантам,
– отметили в МВД.
"Привет" из Рубежного: смотрите видео