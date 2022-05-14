Об этом рассказали в пресс-службе ВСУ. Там сообщили, что одна из защитниц является учительницей начальных классов.

К теме Михаил Федоров рассказал, сколько людей ежедневно пользуются интернетом Starlink в Украине

Женщина прямо с позиции ВСУ на передовой смогла легко отправить домашнее задание учащимся 4 класса.

Здесь, на передовой работает Starlink. Привет Илону Маску. Спасибо от себя и своего класса,

– сказала защитница.

Украинская защитница поблагодарила Илона Маска за Starlink: видео



Что известно о Starlink и чем он помогает военным

Starlink – это система беспроводной спутниковой связи, которая обеспечивает доступ к широкополосному интернет-подключению. Интернет обеспечивает созвездие спутников на низкой орбите и наземные терминалы.

Сама станция раздает интернет через WI-FI, или же можно протащить оптоволоконным кабелем до нужного места. В принципе вся инструкция и принципы пользования уже давно есть в широком доступе.

27 февраля 2022 года после вторжения России в Украину в ответ на призыв министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в твиттер по запуску Starlink в Украине Маск ответил, что терминалы уже направляются к нам.

Одними из первых стали пользоваться современным произведением Илона Маска украинские защитники. По их словам, работает Starlink от генератора практически круглосуточно, или тогда, когда требуется связь. Им одновременно могут пользоваться до 50 человек.

Кратко о ситуации на фронте

По данным Генштаба, сейчас ожесточенные бои продолжаются на Донбассе, а также на юге Украины. Также враг ведет огонь по населенным пунктам на Славянском направлении.

В то же время, россияне отступают на Харьковском направлении, поэтому свои основные усилия враг перебросил на обеспечение отвода войск от Харькова и удержание уже занятых позиций.

Оккупанты строят многоэшелонную оборону, чтобы закрепиться на Запорожье.

Потери врага по состоянию на 14 мая – 27 200 уничтоженных солдат, в том числе не менее 300 были ликвидированы за последние сутки.

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