Про це розповіли у пресслужбі ЗСУ. Там повідомили, що одна з захисниць є вчителькою початкових класів.

До теми Михайло Федоров розповів, скільки людей щодня користуються інтернетом Starlink в Україні

Жінка просто з позиції ЗСУ на передовій змогла легко надіслала домашнє завдання учням 4 класу.

Тут, на передовій працює Starlink. Привіт Ілону Маску. Дякую від себе та свого класу,

– сказала захисниця.

Українська захисниця подякувала Ілону Маску за Starlink: відео



Що відомо про Starlink та чим він допомагає військовим

Starlink – це система безпровідного супутникового зв'язку, яка забезпечує доступ до широкосмугового інтернет-підключення. Інтернет забезпечує сузір'я супутників на низькій орбіті та наземні термінали.

Сама станція роздає інтернет через WI-FI, або ж можна протягнути оптоволоконним кабелем до потрібного місця. В принципі вся інструкція та принципи користування вже давним-давно є в широкому доступі.

27 лютого 2022 після вторгнення Росії в Україну у відповідь на заклик міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у твітер щодо запуску Starlink в Україні Маск відповів, що термінали вже прямують до нас.

Одними з перших почали користуватися сучасним витвором Ілона Маска українські захисники. За їх словами, працює Starlink від генератора практично цілодобово, або тоді, коли потрібен зв’язок. Ним одночасно можуть користуватись до 50 людей.

Коротко про ситуацію на фронті

За даними Генштабу, наразі запеклі бої тривають на Донбасі, а також Півдні України. Також ворог гатить по населених пунктах на Слов'янському напрямку.

Водночас росіяни відступають на Харківському напрямку, тому свої основні зусилля ворог перекинув на забезпечення відводу військ від Харкова та утримання вже зайнятих позицій.

Окупанти будують багатоешелонну оборону, щоб закріпитися на Запоріжжі.

Втрати ворога станом на 14 травня – 27 200 знищених солдатів, зокрема, щонайменше 300 було ліквідовано впродовж останньої доби.

Відео до теми – у США заявили, що Україна виграла битву за Харків