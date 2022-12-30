Украинские защитники сбили вражеский Ми-8 в день массированной атаки
Источник:Воздушные силы ВСУ
29 декабря оккупанты снова совершили массированную атаку по Украине. Однако наши защитники не только уничтожали вражеские ракеты, но смогли ликвидировать вражеский Ми-8.
Этим похвастались в Воздушных силах ВСУ. Там отметили, что ВСУ уничтожили вертолет Ми-8 на восточном направлении.
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Сделала это наша ПВО. Также украинские бойцы уничтожили 3 разведывательных БПЛА. Еще один беспилотник – "Орлан-10", уничтожили в Киевской области во время ракетной атаки. Оккупанты планировали использовать его для осуществления воздушной разведки и выявления позиций украинского ПВО.
В Воздушных силах уточнили, что во время массированной ракетной атаки российских оккупационных войск 29 декабря в целом удалось уничтожить 58 из 70 крылатых ракет.
А в ночь на 30 декабря враг атаковал Украину дронами-камикадзе. Всего за ночь выпустили 16 "шахидов". Как сообщили в Генштабе ВСУ, они летели по юго-восточному и северному направлениям. Ранее мэр Киева Виталий Кличко отметил, что оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства. В общей сложности 7 дронов-камикадзе хотели атаковать Киев. 2 из них сбили на подлете в столицу, еще 5 – над столицей.
Массированная атака по Украине 29 декабря: главное
- Российские оккупанты 29 декабря в очередной раз атаковали города Украины, имея целью погрузить обычных людей в тотальную тьму.
- Из-за массированной атаки в Украине экстренно выключили свет. К примеру, городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в настоящее время 90% города – без света.
- Всего в течение 29 декабря российские силы запустили 69 крылатых ракет и 23 беспилотника по Украине. Наша система ПВО сбила 54 ракеты и не менее 11 беспилотников.
- К сожалению, утренняя ракетная атака врага не прошла без жертв и пострадавших. В Киеве в результате ракетной атаки столицы пострадали четыре человека, среди них – 14-летняя девочка. В Харьковской области количество погибших возросло до двух.