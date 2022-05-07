Украинские защитники уничтожили 2 танка и БМП врага: огненное видео

Воины Десантно-штурмовых войск ВСУ успешно выполняют боевые задания. Они продолжают наносить ежедневные потери российским оккупантам.

Украинские бойцы уничтожили 2 танка и боевую машину пехоты захватчиков. Кроме того, ликвидировали оккупантов. Их тела лежат рядом в посадках.

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Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов! Вместе к победе!

– подчеркнули защитники.

Также они показали мощное видео, как пылает техника врага:

Потери врага

Наши Вооруженные силы уже ликвидировали около 25 тысяч российских солдат. Более того, обезвредили тысячи единиц техники. Так, страна-агрессор уже лишилась 1110 своих танков, 2686 боевых бронированных машин, 502 артиллерийских системы, 83 средства ПВО, почти 200 самолетов и вертолетов.

Другие потери

автомобильной техники и автоцистерн – 1926 единиц;

кораблей / катеров – 11 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 единицы;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 90 единиц.

Добавим, что это примерные цифры. Подсчет усложняется из-за интенсивности боевых действий, поэтому реальные потери врага могут быть значительно больше.

Кстати, за прошедшие сутки 6 мая подразделения противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников "Орлан". Кроме того, украинские бойцы отбили 8 атак врага на Донбассе, уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем, 7 единиц боевой бронированной техники, 1 автомобиль и 3 единицы специальной инженерной техники.

Что происходит на фронте

Оккупанты наступают на Востоке. Они хотят захватить всю Донецкую и Луганскую области, чтобы получить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

На Харьковщине возле сел Циркуны и Русские Тишки россияне взорвали 3 автомобильных моста, чтобы замедлить контрнаступление Вооруженных сил.

Они обстреливают Харьков из артиллерии. Возле Изюма оккупанты ведут воздушную разведку. Привлекают безилотники, чтобы узнать позиции наших войск.

Кроме того, россияне продолжают штурмовать территорию "Азовстали" в Мариуполе.

Важно – Россия может устроить серьезные ловушки для ВСУ, – Мусиенко: