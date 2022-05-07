Украинские защитники уничтожили 2 танка и БМП врага: огненное видео
Источник:СтратКом ВСУ
Воины Десантно-штурмовых войск ВСУ успешно выполняют боевые задания. Они продолжают наносить ежедневные потери российским оккупантам.
Украинские бойцы уничтожили 2 танка и боевую машину пехоты захватчиков. Кроме того, ликвидировали оккупантов. Их тела лежат рядом в посадках.
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Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов! Вместе к победе!
– подчеркнули защитники.
Также они показали мощное видео, как пылает техника врага:
Потери врага
Наши Вооруженные силы уже ликвидировали около 25 тысяч российских солдат. Более того, обезвредили тысячи единиц техники. Так, страна-агрессор уже лишилась 1110 своих танков, 2686 боевых бронированных машин, 502 артиллерийских системы, 83 средства ПВО, почти 200 самолетов и вертолетов.
Другие потери
- автомобильной техники и автоцистерн – 1926 единиц;
- кораблей / катеров – 11 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 единицы;
- специальной техники – 38 единиц;
- крылатых ракет – 90 единиц.
Добавим, что это примерные цифры. Подсчет усложняется из-за интенсивности боевых действий, поэтому реальные потери врага могут быть значительно больше.
Кстати, за прошедшие сутки 6 мая подразделения противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников "Орлан". Кроме того, украинские бойцы отбили 8 атак врага на Донбассе, уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем, 7 единиц боевой бронированной техники, 1 автомобиль и 3 единицы специальной инженерной техники.
Что происходит на фронте
- Оккупанты наступают на Востоке. Они хотят захватить всю Донецкую и Луганскую области, чтобы получить сухопутный коридор в оккупированный Крым.
- На Харьковщине возле сел Циркуны и Русские Тишки россияне взорвали 3 автомобильных моста, чтобы замедлить контрнаступление Вооруженных сил.
- Они обстреливают Харьков из артиллерии. Возле Изюма оккупанты ведут воздушную разведку. Привлекают безилотники, чтобы узнать позиции наших войск.
- Кроме того, россияне продолжают штурмовать территорию "Азовстали" в Мариуполе.
Важно – Россия может устроить серьезные ловушки для ВСУ, – Мусиенко: