Боевая группа К2 54-й отдельной механизированной бригады отчиталась об успешной атаке на врага в Донецкой области. Слаженные действия наших воинов позволили нанести россиянам новые потери.

Читайте также: В Генштабе ВСУ работал российский шпион, его уже задержали, – Арестович

Уничтожение техники возле Старомихайловки: как это было

Утренняя аэроразведка боевой группы К2 обнаружила во временно оккупированной Старомихайловке большое скопление вражеской техники. Речь идет как о бронированных боевых машинах, так и об автомобилях.

Наши герои немедленно приняли решение об огневом ударе по технике врага, чтобы сыграть на опережение. Подразделение 54-й ОМБр нанесло точный удар, в результате которого россияне могут поставить еще несколько заметок в подсчете потерь своего личного состава и техники.

Уничтожение техники оккупантов: яркое видео

Потери российских оккупантов: последние новости

Воздушные силы Украины продолжат уничтожать врага в небе. За сутки 1 мая россияне потеряли еще 10 своих БПЛА "Орлан-10". Также сообщается, что вражеских вертолетов стало меньше, а самолеты врага боятся огневого поражения и держатся подальше от наших сил противовоздушной обороны.

В зоне ООС российские оккупанты шли в атаку 10 раз. Интенсивность наступления врагу не помогла: ВСУ справились со всеми атаками россиян, да еще и нанесли им значительные потери. В целом на прошлой неделе наши герои отбили 63 атаки россиян на наши позиции.

На Востоке российские оккупанты шли в наступление 5 раз. Утрата более 50 солдат, боекомплекта, танка, боевых машин, артиллерийских систем – вот и все, чего они сумели достичь.

Также продолжается активная очистка от российских захватчиков на территории Херсонской области. Личный состав россиян сократился еще на 70 солдат, а также наши защитники уничтожили вражеский склад боеприпасов. Также на территории области продолжаются другие операции наших военных, об их результатах будет известно позже. Враг продолжает артиллерийский и минометный обстрел населенных пунктов, поэтому всем нужно быть осмотрительными и заботиться о безопасности.

Читайте также – В конгрессе США подготовили резолюцию для введения американских войск в Украину