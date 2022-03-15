Украинские защитники уничтожили танки и БМП-3 в Луганской области: вместе с вражеским экипажем

В Луганской области украинские защитники уничтожили три российских танка и одну боевую машину пехоты. Конечно, вместе с экипажами врага.

Ликвидировало технику рашистов одно из подразделений 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. О новых потерях оккупанта сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Так, враг в Луганской области потерял три танка Т-72 и одну БМП-3 вместе с вражескими экипажами.

Украинские защитники продолжают наносить урон российским оккупационным войскам. Вместе победим!,

– отметили там.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Больше информации о основных событиях за последние недели читайте по ссылке.

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