Об этом 22 марта сообщили в воздушном командовании "Восток". Они опубликовали мем.
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"Восьмая серия первого сезона. Без перерыва на рекламу", – написали в командовании.
Оккупанты снова пошли в Чернобаевку / Изображение воздушного командования "Восток"
В Чернобаевке есть аэродром, который россияне сделали своей базой. Впервые украинские защитники ударили по нему 27 февраля. Им удалось уничтожить немало российской авиации и техники.
Вся страна – Чернобаевка
Россияне продолжают атаковать Херсон, Николаев, зону ООС и Киев, но в столице пока точно ничего не грозит. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
Это самоубийство. Это большая Чернобаевка. Вся Украина для них – это большая Чернобаевка,
– подчеркнул Арестович.
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