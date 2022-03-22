Про це 22 березня повідомили в повітряному командуванні "Схід". Вони опублікували мем.

До теми Уже всьоме: ЗСУ знову розбили окупантів у Чорнобаївці

"Восьма серія першого сезону. Без перерви на рекламу", – написали у командуванні.



Окупанти знову пішли до Чорнобаївки / Зображення повітряного командування "Схід"

У Чорнобаївці є аеродром, який росіяни зробили своєю базою. Вперше українські захисники вдарили по ньому 27 лютого. Їм вдалося знищити чимало російської авіації та техніки.

Вся країна – Чорнобаївка

Росіяни продовжують атакувати Херсон, Миколаїв, зону ООС та Київ, але столиці наразі точно нічого не загрожує. Про це сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

Це самогубство. Це велика Чорнобаївка. Вся України для них – це велика Чорнобаївка,

– наголосив Арестович.

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