Також окупанти використовують його як місце збору літаків. Про це 18 березня повідомив Олексій Арестович, радник глави Офісу Президента, пише 24 канал.

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Ворогу знову дісталося від ЗСУ на Херсонщині

Як зазначив Арестович, за попередніми даними, ЗСУ вдалося знищити передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії.

Це саме той напрямок, який відповідав за постачання збройних сил так званих квазіреспублік на Донбасі. "Вони є частиною воєнної машини Росії й зараз гинуть у зіткненнях з нашими військовими на Сході", – радник очільника ОП.

За попередніми даними, загинув командувач цієї армії. Можливо, не лише він, а й декілька генералів. Інформація уточнюється,

– підкреслив посадовець.

Брифінг Арестовича за 18 березня: дивіться відео