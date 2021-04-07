На полигоне в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели учения зенитчики. Тренировались бойцы отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Командование Операции Объединенных сил отметило, что на полигоне зенитчики упражнялись в стрельбе из установок ЗУ-23-2.

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Тренировка зенитчиков в зоне ООС

Отработку провели подразделения отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Тренировка стражей неба проходила методом практических стрельб боевых обслуг ЗУ-23-2 по воздушным целям, которые летят на разных высотах,

– рассказали в штабе.

Вместо вражеских беспилотников зенитчики вели огонь по мишеням, которыми выступили осветительные мины 120-го калибра.

Оценивая действия боевых обслуг зенитчиков, руководитель занятий отметил, что бойцы действовали уверенно и профессионально.

Обратите внимание! В начале апреля 2021 года в районе ООС прошли танковые учения подразделений Объединенных сил. Тренировались военнослужащие механизированной бригады имени князя Романа Великого.