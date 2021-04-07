Українські зенітники провели тренування в зоні ООС
На полігоні у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі провели навчання зенітники. Тренувалися бійці окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.
Джерело:фейсбук ООС
Командування операції Об'єднаних сил зазначило, що на полігоні зенітники вправлялися у стрільбі з установок ЗУ-23-2.
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Тренування зенітників у зоні ООС
Відпрацювання провели підрозділи окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.
Тренування вартових неба проходило методом практичних стрільб бойових обслуг ЗУ-23-2 по повітряних цілях, які летять на різних висотах,
– розповіли у штабі.
Замість ворожих безпілотників зенітники вели вогонь по мішенях, якими виступили освітлювальні міни 120-го калібру.
Оцінюючи дії бойових обслуг зенітників, керівник занять зазначив, що бійці діяли впевнено та професійно.
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