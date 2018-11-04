Украинские бойцы дали жесткий отпор оккупантам на Донбассе: есть жертвы

За прошедшие сутки, 3 ноября, российские оккупационные войска продолжали обстреливать позиции ВСУ, в результате чего двое украинских защитников были ранены. Еще один военный получил ранения сегодня, 4 ноября. В то же время, бойцам ОС удалось уничтожить трех пророссийских боевиков.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

Читайте также: События на оккупированном Донбассе – следующий шаг в распаде Российской империи, – Лозница

"За прошедшие сутки, 3 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась вполне контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 2 раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

Пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по украинским защитникам из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП.

В результате обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали огнем из очередных средств. По данным разведки, в течение суток, были уничтожены трое оккупантов, еще трое – ранены,

– добавили в штабе.

Кроме того, с начала текущих суток, 4 ноября, оккупанты трижды обстреляли наши позиции – в районах Авдеевки, Гнутово и Новотошковского. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.