Українські бійці дали жорстку відсіч окупантам на Донбасі: є жертви

Минулої доби, 3 листопада, російські окупаційні війська продовжували обстрілювати позиції ЗСУ, внаслідок чого двоє українських захисників були поранені. Ще один військовий отримав поранення сьогодні, 4 листопада. Водночас, бійцям ОС вдалося знищити трьох проросійських бойовиків.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об’єднаних сил у Facebook.

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"Протягом минулої доби, 3 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами. Російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 2 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", – йдеться у повідомленні.

Проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Золоте, Шуми, Авдіївка, Піски, Невельське, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по українських захисниках з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП.

Внаслідок обстрілів 2 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Підрозділи Об'єднаних сил адекватно відповідали вогнем з чергових засобів. За даними розвідки, протягом доби, було знищено трьох окупантів, ще трьох – поранено,

– додали у штабі.

Окрім того, від початку поточної доби, 4 листопада, окупанти тричі обстріляли наші позиції - в районах Авдіївки, Гнутового та Новотошківського. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.