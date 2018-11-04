09:44
4 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Українські бійці дали жорстку відсіч окупантам на Донбасі: є жертви

      726 Читать новость на русском
      Окупанти зазнали серйозних втрат на Донбасі
      Окупанти зазнали серйозних втрат на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Минулої доби, 3 листопада, російські окупаційні війська продовжували обстрілювати позиції ЗСУ, внаслідок чого двоє українських захисників були поранені. Ще один військовий отримав поранення сьогодні, 4 листопада. Водночас, бійцям ОС вдалося знищити трьох проросійських бойовиків.

      Про це йдеться у зведенні прес-центру Операції Об’єднаних сил у Facebook.

      Читайте також: Події на окупованому Донбасі – наступний крок у розпаді Російської імперії, – Лозниця

      "Протягом минулої доби, 3 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами. Російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 2 рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", – йдеться у повідомленні.

      Проросійські бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Золоте, Шуми, Авдіївка, Піски, Невельське, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Широкине.

      Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по українських захисниках з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП.

      Внаслідок обстрілів 2 військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Підрозділи Об'єднаних сил адекватно відповідали вогнем з чергових засобів. За даними розвідки, протягом доби, було знищено трьох окупантів, ще трьох – поранено,
      – додали у штабі.

      Окрім того, від початку поточної доби, 4 листопада, окупанти тричі обстріляли наші позиції - в районах Авдіївки, Гнутового та Новотошківського. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

       

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Жертви Збройні Сили України
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске
      сьогодні , 08:40 "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске
      Ольга Черненко
      Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      3 листопада , 22:02 Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      Буки в руки
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      3 листопада , 20:15 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      3 листопада , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      "Шахтар" у більшості переміг "Динамо" завдяки голу на останній секунді матчу
      3 листопада , 18:56 "Шахтар" у більшості переміг "Динамо" завдяки голу на останній секунді матчу
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Музикантам Mad Heads надали допомогу після аварії
       7 березня 2015 , 17:24
      З Росії в Україну видворили снайпера донецьких бойовиків: фото
       3 листопада , 13:01
      Які кросовери обирають українці: топ-10
       17 серпня , 17:45
      Юнацька збірна України перемогла Бельгію
       27 вересня , 21:48
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук