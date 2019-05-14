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      Украинские бойцы дали жесткий отпор врагу на Донбассе: уничтожен оккупант

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      Украинские бойцы уничтожили оккупанта на Донбассе
      Украинские бойцы уничтожили оккупанта на Донбассе / mil.gov.ua

      Оккупационные войска России 13 мая 9 раз обстреляли позиции украинских защитников, но получили адекватный ответ. Бойцам ВСУ удалось уничтожить одного оккупанта и еще двоих ранить.

      Подконтрольные России боевики, обстреливая украинские позиции, 2 раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – 82-миллиметровые минометы.

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      Оккупанты весь день били по военным Вооруженных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В целом боевики обстреляли силы ООС в районе населенных пунктов Лебединского, Богдановки, Авдеевки, Новотроицкого, Марьинки, Новотошковского, Луганского и Станицы Луганской.

      Потерь среди военных Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 13 мая одного оккупанта уничтожили, еще двое – ранены,
      – добавили в штабе.

      В то же время украинские военные не открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков в границах участка разведения сил возле Станицы Луганской.

      С начала суток, 14 мая, вражеских выстрелов со стороны оккупационных войск РФ не зафиксировано.

       

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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