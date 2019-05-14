Украинские бойцы дали жесткий отпор врагу на Донбассе: уничтожен оккупант

Оккупационные войска России 13 мая 9 раз обстреляли позиции украинских защитников, но получили адекватный ответ. Бойцам ВСУ удалось уничтожить одного оккупанта и еще двоих ранить.

Подконтрольные России боевики, обстреливая украинские позиции, 2 раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – 82-миллиметровые минометы.

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Оккупанты весь день били по военным Вооруженных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В целом боевики обстреляли силы ООС в районе населенных пунктов Лебединского, Богдановки, Авдеевки, Новотроицкого, Марьинки, Новотошковского, Луганского и Станицы Луганской.

Потерь среди военных Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 13 мая одного оккупанта уничтожили, еще двое – ранены,

– добавили в штабе.

В то же время украинские военные не открывали огонь в ответ на обстрелы боевиков в границах участка разведения сил возле Станицы Луганской.

С начала суток, 14 мая, вражеских выстрелов со стороны оккупационных войск РФ не зафиксировано.