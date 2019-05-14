Українські бійці дали жорстку відсіч ворогу на Донбасі: знищено окупанта

Окупаційні війська Росії 13 травня 9 разів обстріляли позиції українських захисників, але отримали адекватну відповідь. Бійцям ЗСУ вдалося знищити одного окупанта та ще двох поранити.

Підконтрольні Росії бойовики обстрілюючи українські позиції 2 рази застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 82-міліметрові міномети.

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Окупанти весь день гатили по військових Збройних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Загалом бойовики обстріляли сили ООС в районі населених пунктів Лебединського, Богданівки, Авдіївки, Новотроїцького, Мар'їнки, Новотошківського, Луганського та Станиці Луганської.

Втрат серед військових Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 13 травня одного окупанта було знищено, ще двох – поранено,

– додали у штабі.

Водночас, українські військові не відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків в межах ділянки розведення сил біля Станиці Луганської.

З початку доби, 14 травня, ворожих пострілів з боку окупаційних військ РФ не зафіксовано.