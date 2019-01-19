Украинские бойцы искупались в проруби на праздник Крещения: фото и видео

Традиционно праздник Богоявления и Крещения Господня завершает цикл праздников после Рождества. По всей Украине в этот день освящают воду, а еще купаются в ледяной воде. Звезды, певцы и военные – 19 января украинцы массово ныряют в прорубь.

Вот только не все священники одобряют такие купания, говорят, с верой традиция ныряния на Крещение не имеет ничего общего.

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Военный 92 бригады Виктор рассказывает, что купается каждый год, сегодня уже восьмой раз делает это, потому что так тело оздоравливается.

Ныряние для 92 бригады – многолетняя традиция. Бойцы каждый раз отмечают Крещение вместе с жителями поселка Башкировка. Военные заходят в воду только после освящения,

– сказал боец Андрей.



Украинские военные искупались в проруби

Бойцы и военные капелланы верят в целебную силу этой воды. "Это день, когда Дух Святой спускается на воду и освящает их, потому что вода является основой всего, это та твердыня, на которой возводится все живое. И поэтому здесь никакого нет обрядчества, никаких предрассудков. Это все – действительно живая природа и живой Дух Святой", – ответил капеллан 92 бригады отец Григорий.



Купание на Крещение на Харьковщине

Однако не все священники поддерживают традицию купаний на Крещение. Архиепископ Игорь Исиченко убеждает, традиция ныряний завезена из центральной России, а с украинской верой ничего общего нет.

Традиция ныряния в прорубь – это русская сельская традиция, но можно найти соотношение с греческим нырянием в воду за Христом. Вода становится самодостаточной святыней, а значит это уже не христианская вера, а фетишизм. В Украине этого не было, а на западной Украине даже существовала традиция, когда в Иорданскую воду запрещалось заходить несколько дней, купаться раздетым и стирать в этой воде,

– заверил архиеписком Игорь Исиченко.

Мирские развлечения же после купели вообще считает надругательством над праздником, потому что 19 января лучше прийти на молебен в храм. А освященную воду принести домой и окропить ею дом.