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      Украинские бойцы искупались в проруби на праздник Крещения: фото и видео

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      Традиционно праздник Богоявления и Крещения Господня завершает цикл праздников после Рождества. По всей Украине в этот день освящают воду, а еще купаются в ледяной воде. Звезды, певцы и военные – 19 января украинцы массово ныряют в прорубь.

      Вот только не все священники одобряют такие купания, говорят, с верой традиция ныряния на Крещение не имеет ничего общего.

      Читайте также: Крещение: как празднуют Иордан украинцы сейчас и как это было в древности

      Военный 92 бригады Виктор рассказывает, что купается каждый год, сегодня уже восьмой раз делает это, потому что так тело оздоравливается.

      Ныряние для 92 бригады – многолетняя традиция. Бойцы каждый раз отмечают Крещение вместе с жителями поселка Башкировка. Военные заходят в воду только после освящения,
      – сказал боец Андрей.

      Українські військові скупалися в ополонці
      Украинские военные искупались в проруби

      Бойцы и военные капелланы верят в целебную силу этой воды. "Это день, когда Дух Святой спускается на воду и освящает их, потому что вода является основой всего, это та твердыня, на которой возводится все живое. И поэтому здесь никакого нет обрядчества, никаких предрассудков. Это все – действительно живая природа и живой Дух Святой", – ответил капеллан 92 бригады отец Григорий.

      Купання на Водохреще на Харківщині
      Купание на Крещение на Харьковщине

      Однако не все священники поддерживают традицию купаний на Крещение. Архиепископ Игорь Исиченко убеждает, традиция ныряний завезена из центральной России, а с украинской верой ничего общего нет.

      Традиция ныряния в прорубь – это русская сельская традиция, но можно найти соотношение с греческим нырянием в воду за Христом. Вода становится самодостаточной святыней, а значит это уже не христианская вера, а фетишизм. В Украине этого не было, а на западной Украине даже существовала традиция, когда в Иорданскую воду запрещалось заходить несколько дней, купаться раздетым и стирать в этой воде,
      – заверил архиеписком Игорь Исиченко.

      Мирские развлечения же после купели вообще считает надругательством над праздником, потому что 19 января лучше прийти на молебен в храм. А освященную воду принести домой и окропить ею дом.

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Традиции Религия Вооруженные силы Украины Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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