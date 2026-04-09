Ночью температура может снизиться до минус 3 градуса. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Что стоит ждать украинцам 10 апреля?

В пятницу, 10 апреля, погодные условия в Украине будет определять циклон и холодная влажная воздушная масса. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Ночью осадки ожидаются местами, а на северо-востоке в каждом регионе. Днем в большинстве областей, за исключением запада, пройдут небольшие дожди с мокрым снегом. В Карпатах ночью возможен небольшой снег, днем – без существенных осадков. Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью пять – десять метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет снижаться до 0 – 3 градусов мороза, что повлечет заморозки. Днем воздух прогреется до 3 – 8 градусов тепла, тогда как на юге, востоке и на Закарпатье столбики термометров поднимутся до 11 градусов тепла. В Карпатах ночью ожидается 2– 7 градусов мороза, днем - около 0 градусов.

Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в новом сервисе Погода от 24 Канала.

Какой будет температура в крупных городах Украины?

  • Киев +4...+6
  • Ужгород +8...+10
  • Львов +5...+7
  • Ивано-Франковск +5...+7
  • Тернополь +5...+7
  • Черновцы +5...+7
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +5...+7
  • Ровно +5...+7
  • Житомир +5...+7
  • Винница +5...+7
  • Одесса +9...+11
  • Николаев +8...+10
  • Херсон +9...+11
  • Симферополь +8...+10
  • Кропивницкий +5...+7
  • Черкассы +5...+7
  • Чернигов +4...+6
  • Сумы +3...+5
  • Полтава +4...+6
  • Днепр +5...+7
  • Запорожье +8...+10
  • Донецк +8...+10
  • Луганск +7...+9
  • Харьков +5...+7

Погода в Украине на 10 апреля / Карта Укригдрометцентра
Какой будет погода в ближайшее время в Украине?

  • Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют незначительные осадки в виде дождя и мокрого снега с 9 по 11 апреля. Однако, температура в регионах Украины будет совсем не весенняя. Ночью столбики термометров могут опускаться до заморозков – до 3 градусов мороза.

  • Синоптик Игорь Кибальчич для Meteoprog рассказал, что погода на Пасху может улучшиться. В конце недели в Украине уменьшится количество осадков. В Карпатах и северной части возможен небольшой, мокрый снег, местами – с дождем.