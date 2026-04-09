Вночі температура може знизитися до мінус 3 градуси. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Що варто чекати українцям 10 квітня?
У п'ятницю, 10 квітня, погодні умови в Україні визначатиме циклон і холодна волога повітряна маса. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.
Вночі опади очікуються місцями, а на північному сході в кожному регіоні. Вдень у більшості областей, за винятком заходу, пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом. У Карпатах вночі можливий невеликий сніг, вдень – без істотних опадів. Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю п'ять – десять метрів за секунду.
Температура повітря вночі знижуватиметься до 0 – 3 градусів морозу, що спричинить заморозки. Вдень повітря прогріється до 3 – 8 градусів тепла, тоді як на півдні, сході та на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 11 градусів тепла. У Карпатах вночі очікується 2– 7 градусів морозу, вдень — близько 0 градусів.
Корисно! Плануй день без сюрпризів. Перевір погоду у своєму населеному пункті в новому сервісі Погода від 24 Каналу.
Якою буде температура у великих містах України?
- Київ +4...+6
- Ужгород +8...+10
- Львів +5...+7
- Івано-Франківськ +5...+7
- Тернопіль +5...+7
- Чернівці +5...+7
- Хмельницький +5...+7
- Луцьк +5...+7
- Рівне +5...+7
- Житомир +5...+7
- Вінниця +5...+7
- Одеса +9...+11
- Миколаїв +8...+10
- Херсон +9...+11
- Сімферополь +8...+10
- Кропивницький +5...+7
- Черкаси +5...+7
- Чернігів +4...+6
- Суми +3...+5
- Полтава +4...+6
- Дніпро +5...+7
- Запоріжжя +8...+10
- Донецьк +8...+10
- Луганськ +7...+9
- Харків +5...+7
Погода в Україні на 10 квітня / Карта Укрігдрометцентру
Якою буде погода найближчим часом в Україні?
Синоптики Укргідрометцентру прогнозують незначні опади у вигляді дощу і мокрого снігу з 9 по 11 квітня. Проте, температура в регіонах України буде зовсім не весняна. Вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до заморозків – до 3 градусів морозу.
Синоптик Ігор Кібальчич для Meteoprog розповів, що погода на Великдень може покращитися. Наприкінці тижня в Україні зменшиться кількість опадів. У Карпатах та північній частині можливий невеликий, мокрий сніг, подекуди – з дощем.