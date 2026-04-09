Вночі температура може знизитися до мінус 3 градуси. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Що варто чекати українцям 10 квітня?

У п'ятницю, 10 квітня, погодні умови в Україні визначатиме циклон і холодна волога повітряна маса. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Вночі опади очікуються місцями, а на північному сході в кожному регіоні. Вдень у більшості областей, за винятком заходу, пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом. У Карпатах вночі можливий невеликий сніг, вдень – без істотних опадів. Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю п'ять – десять метрів за секунду.

Температура повітря вночі знижуватиметься до 0 – 3 градусів морозу, що спричинить заморозки. Вдень повітря прогріється до 3 – 8 градусів тепла, тоді як на півдні, сході та на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 11 градусів тепла. У Карпатах вночі очікується 2– 7 градусів морозу, вдень — близько 0 градусів.

Якою буде температура у великих містах України?

Київ +4...+6

Ужгород +8...+10

Львів +5...+7

Івано-Франківськ +5...+7

Тернопіль +5...+7

Чернівці +5...+7

Хмельницький +5...+7

Луцьк +5...+7

Рівне +5...+7

Житомир +5...+7

Вінниця +5...+7

Одеса +9...+11

Миколаїв +8...+10

Херсон +9...+11

Сімферополь +8...+10

Кропивницький +5...+7

Черкаси +5...+7

Чернігів +4...+6

Суми +3...+5

Полтава +4...+6

Дніпро +5...+7

Запоріжжя +8...+10

Донецьк +8...+10

Луганськ +7...+9

Харків +5...+7



Погода в Україні на 10 квітня / Карта Укрігдрометцентру

