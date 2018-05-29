Украинские бойцы уничтожили вражескую технику на Донбассе: красноречивые фото

Боевая группа К-2, которая входит в 54-ю бригаду, отомстила за раненого собрата и уничтожила боевую технику российских оккупационных войск на Светлодарской дуге на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мисягин на своей странице в Facebook, добавив соответствующее фото.

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По словам волонтера, эта история началась еще 4-го мая, когда во время очередного обстрела позиций украинских военных был ранен боец группы К-2.

"Тогда противник работал по нам из БМП и во время одного из прилетов, боеприпас взорвался неподалеку, одному из бойцов группы оторвало два пальца на левой руке. С бойцом все нормально, он сейчас в госпитале. Вся команда по согласованию с командиром решила выследить, найти и уничтожить эту позицию, с которой велся по нам огонь", – добавил Мисягин.

Украинские бойцы с помощью беспилотников стали изучать местность, откуда по ним вели огонь. Так они обнаружили боевую машину пехоты (БМП) и еще и бронированный многоцелевой транспортер боевиков МТЛБ-ЗУ. Однако, из-за плохих погодных условий операцию пришлось отложить примерно на неделю. Ее начали, когда одну из позиций 54-й бригады снова обстреляли из БМП.

Группа выдвинулась, были подняты наши беспилотники, и началась операция. Сразу увидели личный состав противника, который бегал по позиции взад-вперед, поэтому сначала решили ликвидировать их, потом взяться за боевую машину, так как она все равно уже никуда не денется. Два попадания легли прямо в блиндаж, потом перевели огонь на технику. Из трех выстрелов два легли в трех метрах от МТЛБ-ЗУ, а третьим прямо в "нос" ей попали. Она загорелась и огонь был переведен на БМП,

– рассказал волонтер.

Мисягин добавил, что дальше по рации пришла информация, что из соседнего опорника боевиков выехала еще одна БМП и начала работать – она была ближе к группе, поэтому было принято решение, что раз уже "идет работа", и все пока получается, то и ее не стоит обделять вниманием. Так, бойцы быстро пристрелялись, и из 12 сделанных выстрелов 2 точно легли в цель – попали под правый борт и под нос.

"Группа отплатила за своего раненого собрата, уничтожив в одном бою две боевые машины сепаратистов. Вся видеофиксация боя, в том числе моменты уничтожения, переданы в штаб, для представления бойцов группы к заслуженным боевым наградам и выплате боевой премии за уничтоженную технику противника", – подытожил он.



Боевая группа К-2 уничтожила технику боевиков на Светлодарской дуге



Украинские военные уничтожили технику боевиков на Донбассе