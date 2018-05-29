Українські бійці знищили ворожу техніку на Донбасі: промовисті фото

Бойова група К-2, що входить в 54-у бригаду, помстилася за пораненого побратима і знищила бойову техніку російських окупаційних військ на Світлодарській дузі на окупованому Донбасі.

Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook, додавши відповідне фото.

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За словами волонтера, ця історія почалася ще 4-го травня, коли під час чергового обстрілу позицій українських військових був поранений боєць групи К-2.

"Тоді противник працював по нам з БМП і під час одного з прильотів, боєприпас вибухнув недалеко, і одному з бійців групи відірвало два пальці на лівій руці. З бійцем все нормально, він зараз в госпіталі. Вся команда за погодженням з командиром вирішили вистежити, знайти і знищити цю позицію, з якою тоді вівся по нам вогонь", – додав Мисягін.

Українські бійці за допомогою безпілотників стали вивчати місцевість, звідки по них вели вогонь. Для цього вони за допомогою безпілотників вивчили місцевість і виявили бойову машину піхоти (БМП) та ще й броньований багатоцільовий транспортер бойовиків МТЛБ-ЗУ. Проте, через погані погодні умови операцію довелося відкласти приблизно на тиждень. Її почали, коли одну з позицій 54-ї бригади знову обстріляли з БМП.

Група висунулася, були підняті наші безпілотники і почалася операція. Відразу побачили особовий склад противника, який бігав по позиції взад-вперед, тому спочатку вирішили ліквідувати їх, потім взятися за бойову машину, адже вона все-одно вже нікуди не дінеться. Два попадання лягли прямо в бліндаж, потім перевели вогонь на техніку. З трьох пострілів, два лягли в трьох метрах від МТЛБ-ЗУ, а третім прямо в "ніс" їй влучили. Вона загорілася і вогонь був переведений на БМП,

– розповів волонтер.

Мисягін додав, що далі по рації прийшла інформація, що із сусіднього опорника бойовиків виїхала ще одна БМП і почала працювати – вона була ближче до групи, тому було прийнято рішення, що раз вже "йде робота", і все поки виходить, то і її не варто обділяти увагою. Так, бійці швидко пристрілялися, і з 12 зроблених пострілів 2 точно лягли в ціль – влучили під правий борт і під ніс.

"Група поквиталася за пораненого свого побратима, знищивши в одному бою дві бойові машини сепаратистів. Вся відеофіксація бою, у тому числі моменти знищення, передані до штабу, для подання бійців групи до заслужених бойових нагород та виплати бойової премії за знищену техніку противника", – підсумував він.



Бойова група К-2 знищила збройну техніку бойовиків на Світлодарській дузі



Українські військові знищили техніку бойовиків на Донбасі