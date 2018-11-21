Украинские десантники получат мощное оружие и "Джавелины": Порошенко назвал дату

Десантно-штурмовые войска в 2019 году будут укомлектованы новым мощным оружием, в частности бронетранспортерами и противотанковыми ракетными комплексами, среди которых и "Джавелины".

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на встрече с личным составом подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ на Житомирщине.

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"Воины-десантники постепенно получают новые и модернизированные образцы вооружений, военной техники и современные средства связи, которые позволяют выполнять боевые задачи любой сложности. За последние годы на вооружение Десантно-штурмовых войск передано около 150 новейших образцов вооружений и военной техники", – рассказал он.

По словам главы государства, десантники получили БТР-3ДА, противотанковые ракетные комплексы "Стугна", "Корсар" и были обеспечены новейшими средствами связи.

За останні роки на озброєння десантно-штурмових військ подано близько 150 новітніх зразків озброєння та військової техніки. Це БТР-3ДА, протитанкові ракетні комплекси «Стугна» та «Корсар». Крім того, десантні підрозділи забезпечені новітніми засобами зв’язку — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 ноября 2018 г.

Президент добавил, что в рамках материально-технической помощи от иностранных партнеров Украины поступило около 40 единиц бронированных санитарных автомобилей типа Hummer.

В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений Десантно-штурмовых войск бронетранспортерами – не только "тройками", но и "четверками" и лучшими иностранными образцами, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами "Свитязь", противотанковыми ракетными комплексами, в том числе и "Джавелинами",

– пообещал Порошенко.

Напомним, 30 апреля стало известно, что США направили в Украину партию ПТРК "Джавелин". Уже 22 мая Петр Порошенко сообщил, что Украина впервые провела запуски ракетных комплексов "Джавелин".

Что такое "Джавелин"?Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.