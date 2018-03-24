Украинские добровольцы посетили школы в Краматорске

Школу в Краматорске Донецкой области, можно по праву назвать одной из самых патриотических на Донбассе. Здесь все дети знают украинский, поют гимн и слышать не хотят ни о каком "русском мире".

На табличке боец – батальона Донбасс, который учился в этой школе в Краматорске. Он навечно остался в Иловайске.

"Он один из первых людей, которые встали на защиту Украины. С самого начала он был с нами. Ну и так трагически случилось, что в Иловайске по "зеленому коридору" ему не удалось выйти", – отметил боец ​​батальона "Донбасс-Украина" ВСУ Авер .

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С того дня эта школа не забывает об украинских добровольцах. Ежегодно бойцы сюда приезжают и общаются с детьми. Это для Донбасса, где сепаратизм еще имеет много сторонников, очень важно.

У нас украинская школа. И из десяти классов только один класс, в котором наименьшее количество учеников, учится на русском языке. Поэтому это действительно украинская школа, и они настроены патриотично,

– прокомментировала директор школы Елена Умсова.

Для бойца батальона "Донбасс-Украина" Ведьмы такие встречи особенные. Ведь она сама имеет двух детей, которых очень редко видит. Сейчас она защищает поселок Майское.

"В этом селе нет практически связи, поэтому мы можем неделями общаться только SMS. Сын мне пишет "мама, когда ты приедешь?" А я отвечаю – как только, то сразу к ним", – прокомментировала боец ​​батальона Донбасс-Украина ВСУ "Ведьма".

И вот здесь, в Краматорске, у "Ведьмы" наконец появилась возможность нормально пообщаться с дочкой.

Несмотря на маленький возраст, дети ставят взрослые вопросы.

Ребенок поставил вопрос: Когда закончится война? На самом деле, мы не знаем ответа на этот вопрос. Понимаете, мы не принимаем самостоятельные решения. У нас есть командиры, у нас есть Главнокомандующий – Президент Украины,

– отметил боец ​​батальона Донбасс-Украина ВСУ "Перлынка".

Но не серьезными вопросами едиными, ведь дети есть дети. И они хотят играть. Не против принять участие в игре и украинские бойцы. Украинские защитники не только слушали и смотрели как дети танцуют и поют, но и сами подготовили музыкальные подарки.

К слову, в Краматорске сотрудники криминальной полиции получили информацию о том, что местный житель был участником НВФ "ДНР".